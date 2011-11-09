Скрипка выведет на сцену Подервянского и «Ляписа Трубецкого»

20 ноября в 19.00 в столичном Дворце спорта состоится шоу-панк-ревю известной украинской группы «Вопли Видоплясова», посвященное 25-летию коллектива. Концерт называется «25 лет на орбите».

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве лидер группы Олег СКРИПКА сообщил, что в программе юбилейного концерта будут звучать самые популярные песни разных лет. ВВ выступит в сопровождении Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. С этим коллективом рок-группа репетирует интересные и нетрадиционные музыкальные номера. В частности, ансамбль Вооруженных Сил уже записал кавер-версию песни «День рождения».

О.СКРИПКА сообщил, что многие композиции прозвучат в полной аранжировке – с трубами, скрипками и другими инструментами оркестра.

Он также подчеркнул, что романсов, ретро-шлягеров и джаза в исполнении О.СКРИПКИ на концерте не будет, потому что нужно различать его сольную карьеру и творчество коллектива ВВ, поэтому - исключительно рок-н-ролл. «Этот музыкальный жанр сейчас почему-то не в мейнстриме, - сказал О.СКРИПКА. - Мы хотим вернуть ему популярность, создав рок-н-ролльное братство».

Во время шоу также презентуют новый компакт-диск формата DVD с записью фильма-концерта «В.В. на сцені фестивалю РОК СІЧ».

В концерте также примут участие Лесь ПОДЕРВЯНСКИЙ, НОГГАНО, Олег ГАРКУША, группы «Бумбокс», «Gorchitza», «Ляпис Трубецкой» и легендарная немецкая певица Нина ХАГЕН.