У Рудьковского очередная авария - перевернулись 6 вагонов

На станции «Тернополь-товарный» маневровый грузовой поезд давал задний ход и столкнулся со стоявшими на отстое вагонами. В результате аварии с рельсов сошли и перевернулись шесть вагонов.

На данный момент железнодорожники от комментариев отказываются.

По словам специалистов, причиной стала невнимательность машиниста или стрелочников, которые вовремя не перевели стрелку, а поезд не успел остановиться.

ICTV