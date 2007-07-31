У Рудьковского очередная авария - перевернулись 6 вагонов
14:31, 31 июля 2007Общество
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Крайний, как всегда, стрелочник
На станции «Тернополь-товарный» маневровый грузовой поезд давал задний ход и столкнулся со стоявшими на отстое вагонами. В результате аварии с рельсов сошли и перевернулись шесть вагонов.
На данный момент железнодорожники от комментариев отказываются.
По словам специалистов, причиной стала невнимательность машиниста или стрелочников, которые вовремя не перевели стрелку, а поезд не успел остановиться.
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