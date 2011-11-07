Пьяный мужчина облил бензином и поджег свою жену

В одном из сел Староконстантиновского района Хмельницкой области 24-летний мужчина облил бензином и поджег свою 22-летнюю жену.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница Отдела связей с общественностью УМВД в области Юлия ГРИНЬ.

Она отметила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вылил на жену около литра бензина и, зажег спичку, как сам утверждал во время допроса, хотел ее просто напугать.

«Он бросился тушить пылающую жену. Когда ему, наконец, удалось укротить огонь, он занес ее в дом, смазал ожоги маслом и положил на кровать. Вместо того чтобы вызвать врачей, решил самостоятельно облегчить ее состояние - подуть на жену пылесосом”, - рассказала Ю.ГРИНЬ.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 (преднамеренное тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшая находится в ожоговом центре Хмельницкой областной больницы. Врачи диагностировали у нее термические ожоги шеи, передней поверхности туловища, обеих рук 2-3 степеней общей площадью 42% и термический шок 2-й степени. Из-за глубоких ожогов лица и грудной клетки молодую женщину ожидают по меньшей мере три пластических операции, средства на которые начали собирать сельчане.