Мэр Херсона распорядился бесплатно вывозить опавшую листву на свалку

Мэр Херсона распорядился бесплатно вывозить опавшую листву на городскую свалку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, с целью улучшения общего санитарного состояния и благоустройства Херсона, мэр областного центра Владимир САЛЬДО издал распоряжение согласно которому, с 3 ноября по 12 декабря текущего года ООО «РИМЗ» поручено обеспечить бесплатное принятие на городскую мусорную свалку опавших листьев и веток от всех бюджетных организаций города.

Информацию о ходе вывоза листьев и веток на городское свалку, с указанием объемов, ООО «РИМЗ», еженедельно будет предоставлять в отдел коммунального хозяйства и благоустройству города управления коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

В то же время в сообщении не указывается, будут ли указанные коммунальные предприятия принимать на утилизацию листву у населения бесплатно.