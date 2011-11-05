Янукович поздравил телевизионщиков с 60-летием

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников телевидения с 60-летием со дня создания украинского телевидения.

В приветствии, размещенном на официальном сайте главы государства, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что отрасль, в которой работают телевизионщики, "является основой инновационного развития государства и важной составляющей национальной экономики. Ваша деятельность открывает перед соотечественниками широкое информационное пространство, помогает оставаться в гуще событий, предоставляя обществу коммуникационные услуги".

Он выразил уверенность в том, что труд телевизионщиков и в дальнейшем будет способствовать становлению в Украине качественного телеэфира и созданию продукта, который будет иметь спрос у зрителей.