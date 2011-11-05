Министр уверен, что за 500 долларов в село поедет кто угодно

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что вернуть молодежь в село можно через экономические мотивации и новейшие технологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

“Убежденный, что любой молодой человек с удовольствием будет работать на фермах, где средняя заработная плата составляет 500-800 долларов. Ну, это же прекрасно!”, - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр объяснил, что банальными шаблонами, “дав выпускнику аграрного заведения землю и дом, не вернешь в село”. “Должна быть экономическая привлекательность”, - подчеркнул он.

“Задача власти - сделать такие шаги и условия, чтобы городской житель мечтал переехать в село”, - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.