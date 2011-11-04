На Херсонщине исчез руководитель отдела борьбы с коррупцией при ОГА

В Херсонской области исчез руководитель отдела борьбы с коррупцией при областной государственной администрации Сергей КРАСНОВСКИЙ.

Об этом сообщает сегодня газета "Голос Украины" (№207 от 4 ноября).

С.КРАСНОВСКИЙ 31 октября в своей резиновой лодке с мотором отправился рыбачить на реку Конку, и исчез.

"Лодку, на которой С.КРАСНОВСКИЙ выехал из областного центра, впоследствии нашли возле лодочной станции "Азимут" села Кардашинки Голопристанского района. Мотор был в рабочем состоянии, на борту находились нераспакованные снасти и даже бутылка коньяка. А вот владельца не было, и никто из крестьян незнакомого человека возле станции не встречал", - пишет издание.

Спасатели МЧС при осмотре акватории тела не обнаружили. Однако было установлено, что в день выезда на рыбалку С.КРАСНОВСКИЙ несколько раз общался по мобильному телефону со своими коллегами по службе. "В последний раз его разговор перервался на полуслове, как будто кто-то выдернул аппарат из руки собеседника. С тех пор начальник отдела ни с кем на связь не выходил", - пишет газета.

По информации издания, представители налоговых органов не исключают, что С.КРАСНОВСКИЙ выявил факты злоупотреблений, начал их расследовать. Это, по их мнению, и стало причиной его исчезновения.

Начальник Голопристанского райотдела милиции Херсонской области Владимир МАРТЫНЕНКО подтвердил, что С.КРАСНОВСКИЙ объявлен в розыск как без вести пропавший. Версию об убийстве, замаскированном под несчастный случай, правоохранительные органы пока еще основной не считают - нет убедительной информации о возможном мотиве преступления.

"Голос Украины" также сообщает, что в августе 2011 года по материалам отдела борьбы с коррупцией при ОГА было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Государственной налоговой инспекции Херсона по фактам злоупотребления служебным положением и должностной подделки.