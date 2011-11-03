Апелляционный суд отказался продлить аренду книжному магазину «Сяйво»

Киевской апелляционный хозяйственный суд сегодня на заседании отказался продлить льготный договор аренды ООО «Книжковий Магазин «Сяйво» помещения на улице Красноармейской, 6, в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, апелляционная инстанция оставила в силе решение Хозяйственного суда Киева от 11 октября 2010 года.

Общество требовало продлить договор аренды, согласно которому оно платило за аренду помещения на Красноармейской, 6, 33 грн. на месяц до 2022 года. Срок действия этого договора закончился 1 января 2010 года.

Это уже пятое судебное решение, которое устанавливает отсутствие права аренды указанного помещения у ООО «Книжковий Магазин «Сяйво». Ранее это было установлено судами первой, апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении дела о признании недействительной приватизации помещения.

Таким образом, нет никаких юридических препятствий для исполнения решения Киевского городского совета о передаче КП «Міський магазин» помещения на Красноармейской, 6, и открытие коммунального книжного магазина, отметили в пресс-службе КГГА.

Как сообщал УНИАН, 27 октября Киевсовет переименовала коммунальное предприятие "Киевский центр развития рыбного хозяйства" в муниципальный магазин, который будет размещаться в помещении бывшего книжного магазина "Сяйво". Соответствующее решение поддержали 62 из 95 зарегистрированных в зале депутатов, 33 не голосовали.

Согласно решению, переименованное коммунальное предприятие отнесено к сфере управления Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения. Размер уставного капитала КП "Міський магазин" установлен в объеме 1,7 млн. грн. За этим предприятием на праве хозяйственного ведения закреплены нежилые помещения общей площадью 363,8 кв. метров, которые находятся по адресу: ул. Красноармейская, 6. Этим решением указанные помещения переданы с баланса КП "Киевжилспецэксплуатация" на баланс "Міський магазин".

Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ тогда же заявил, что КП "Міський магазин" будет заниматься книжной торговлей и станет первым в сети муниципальных книжных магазинов, которую планируется создать.

По его словам, торжественное открытие нового коммунального книжного магазина состоится ко Дню освобождения Киева, который отмечается 6 ноября.