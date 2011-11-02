Мужчина обнаружил растяжку с гранатой на дверях своей квартиры

Вчера в поселке Белореченское Лутугинского района Луганской области мужчина обнаружил самодельную растяжку с гранатой на двери своей квартиры.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Согласно сообщению, сотрудники взрывотехнической группы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при областном УМВД выехали на место происшествия и подтвердили наличие взрывного устройства на двери квартиры в 3-этажном жилом доме.

При проведении проверки была обнаружена боевая ручная граната современного производства РГ-42, которая с помощью самодельной растяжки была прикреплена к двери квартиры.

Проведено изъятие боеприпаса, ведется следствие.