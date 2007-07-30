Взрыв в Донецке: пострадал 1 человек

В Киевском районе Донецка в двухэтажном частном жилом доме произошел взрыв природного газа с последующим горением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в следствие взрыва разрушено до 70% первого этажа дома, поврежден легковой автомобиль "Субару". Пострадал 1 человек, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы. Пожар ликвидирован соседями до прибытия подразделений МЧС.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.