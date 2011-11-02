Церковь просит молиться за здоровье Владимира - его состояние тяжелое
09:26, 02 ноября 2011Общество
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Митрополит - в больнице
Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР вновь госпитализирован.
Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.
«В воскресенье, 30 октября, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР был госпитализирован», - говорится в сообщении.
2 ноября на официальном сайте Украинской Православной Церкви было размещено сообщение о том, что в настоящее время врачи оценивают состояние здоровья Блаженнейшего владыки как тяжелое. Блаженнейший митрополит ВЛАДИМИР в конце сентября был выписан из больницы, где он восстанавливался после перенесенной 16 сентября операции.
В Украинской Православной Церкви просят усилить молитвы о здравии ее Предстоятеля.
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