Во Львове торжественно отметили 93-ю годовщину ЗУНР

1 ноября во Львовской области состоялись торжественные мероприятия по случаю празднования 93-й годовщины образования ЗУНР.

Как передает корреспондент УНИАН, начались мероприятия возложением цветов руководством Львовской областной государственной администрации и Львовского областного совета к Мемориалу и к могиле президента Национального совета ЗУНР Евгения Петрушевича на Лычаковском кладбище Львова.

На Яновском кладбище с участием представителей городской власти и общественности состоялось возложение цветов к Мемориалу украинским сечевым стрельцам, к могиле Ольги Басараб.

На центральной площади города – Площади Рынок, ГО «Общество поиска жертв войны «Память» провело театрализованное военно-историческое действо «Легионер».

Память погибших пластунов во время событий 1 ноября 1918 года молодежь Национальной скаутской организации Украины «Пласт» почтила шествием от Львовского национального университета им. И.Франко до Яновского кладбища Львова.

Завершились мероприятия в 20.00 на площади перед Львовским национальным университетом им. И.Франко и на ул. Листопадового Чина, где была образована живая цепь из лампадок памяти героев Листопадового чина.

Справка УНИАН. Листопадовый чин - военный переворот, организованный в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года Украинским национальным советом силами сечевых стрельцов с целью установления Украинского государства (переименованного впоследствии в Западно-Украинскую Народную Республику) на территории, на которую она претендовала. В результате образовалось государство площадью 70 тыс. км, что вызвало недовольство соседней Польши и привело к Украинско-польской войну 1918-1919 гг.