Банкиры просят Януковича ветировать коррупциогенный закон

Ассоциация украинских банков (АУБ) просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать принятый Верховной Радой закон, которым ограничивается доступ граждан к информации о судебных решениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АУБ, переданном агентству УНИАН.

Речь идет о проголосованном 20 октября в парламенте Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о рассмотрении дел Верховным Судом Украины» (№ 9151).

В АУБ обращают внимание, что указанным документом вносятся изменения в Закон Украины «О доступе к судебным решениям» и предлагается установить, что «перечень судебных решений судов общей юрисдикции, подлежащих включению в Реестр, утверждается Советом судей Украины по согласованию с Государственной судебной администрацией Украины».

В АУБ считают, что предложенная норма «нарушает целый ряд статей Конституции Украины, идет вразрез с общепризнанными международными стандартами и устоявшейся международной практикой в сфере доступа к информации, нивелирует общие принципы судопроизводства и создает широкие возможности для коррупции».