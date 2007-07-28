Олег Дерипаска покупает не только ХТЗ, но и Ягуар, Лендровер и Вольво

Российский миллиардер Олег ДЕРИПАСКА собирается купить автомобильные концерны «Ягуар» и «Лендровер».

Как передает РИА «Новости», такой информацией располагает немецкий экономический журнал «Виртшафтсвохе», который ссылается на осведомленные круги компании «Форд».

Российский бизнесмен, как пишет издание, может выступить возможным покупателем концерна «Вольво» в случае его продажи.

В настоящее время О.ДЕРИПАСКА владеет российским автомобильным гигантом «ГАЗ». Сам он никаких комментариев по поводу этих слухов не делал.

Неделю назад РИА "Новости" со ссылкой на источник на ХТЗ сообщило, о том, группа ГАЗ покупает Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе.