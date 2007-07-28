Колесников: Ахметов не будет возглавлять правительство

Народный депутат Украины, член президиума политсовета Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ опровергает слухи о том, что после предстоящих парламентских выборов новый Кабинет министров в случае создания правящей коалиции во главе с Партией регионов может возглавить либо он, либо Ринат АХМЕТОВ. Об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил сегодня на брифинге в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, подобные слухи – это «происки конкурентов, и не более того».

«У нас все отлично. Наш лидер имеет самый высокий национальный рейтинг, и даже суммарный рейтинг «оранжевых» политиков не приближается к нему», - заключил он.