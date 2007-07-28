7 августа - 75 лет Закону ”о пяти колосках”

В Миргороде общественная организация ”Хартия Память” инициировала установку памятника жертвам Голодомора 1932-33 гг.

Об этом УНИАН сообщил скульптор Николай ПАСПАЛИТАК.

По его словам, средства на строительства памятника собирают в качестве пожертвований. Всего на сооружение памятника необходимо 188 тыс. грн.

”Хартия” 7 августа распространит среди жителей Миргорода открытки с призывом помочь средствами. Именно в этот день в 1932 году вышел Закон СССР ”о пяти колосках”.

Сам памятник будет представлять собою трехметровую стелу из гранита. На ней изобразят две цифры ”3”, между которыми распятая женщина — символ Украины, а возле стелы будет лежать мраморный черный крест.

Памятник планируют установить возле железнодорожного вокзала на месте погребения умерших от голода.

В Миргороде уже установлен камень с надписью ”Жертвам 1932-1933 годов”, который стоит на месте другого захоронения умерших от голода в миргородском микрорайоне Личанка.

Всего в Миргороде не менее шести погребений жертв голодомора.

Справка. Закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и укреплении общественной (социалистической) собственности», основанный на совместном постановлении ЦИК и Совнаркома СССР, принят 7 августа 1932 года.

За хищения грузов на железнодорожном и водном транспорте закон предусматривал расстрел с конфискацией имущества, который, при смягчающих обстоятельствах мог быть заменён на лишение свободы на срок не ниже 10 лет. За присвоение колхозной собственности предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в «концентрационный лагерь». Осуждённые по этому закону не подлежали амнистии.

Закон получил название «закон о колосках», поскольку часто по нему осуждали крестьян, занимавшихся ручной сборкой остатков зерна с колхозного или совхозного поля.