На Прикарпатье браконьеры подстрелили егеря

В Ивано-Франковской области работники милиции на протяжении суток задержали двух браконьеров, один из которых выстрелом из огнестрельного оружия ранил егеря.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, инцидент произошел поздним вечером 27 октября в лесном массиве на территории охотничьего угодья в Тисменицком районе.

Во время планового рейда 41-летний егерь районной общественной организации Украинского общества охотников и рыболовов вместе с другим членом УООР в охотничьих угодьях встретили двух браконьеров. Егерь с напарником представились и потребовали прекратить незаконную охоту. Браконьеры агрессивно отреагировали на законные требования членов рейдовой группы, и во время конфликтной ситуации один из правонарушителей выстрелил в егеря, после чего оба злоумышленника скрылись с места события.

В течение ночи поисковые группы милиционеров Тисменицкого райотдела и областного управления внутренних дел разыскивали браконьеров. На рассвете один из них был задержан. 45-летний житель Тисменицкого района признал свою причастность к инциденту с рейдовой группой районного УООР, однако признался, что стрелял не он.

Другого злоумышленника, а им оказался 52-летний житель Ивано-Франковска, милиционеры задержали под вечер в тот же день.

Как сообщил начальник Тисменицкого райотдела милиции Андрей ВОРОБЧАК, по материалам милиции прокуратурой Тисменицкого района возбуждено уголовное дело. Задержанные лица привлекаются к уголовной ответственности по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 статьи 350 (Угроза убийством, нанесение телесных повреждений служебному лицу, выполняющему общественную обязанность) и ч.2 статьи 15 Уголовного кодекса Украины (Покушение на совершение преступления, в данном случае – покушение на умышленное убийство). Мужчине, который ранил егеря, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Врачи оказали необходимую помощь пострадавшему егерю, который был доставлен в больницу с непроникающим огнестрельным ранением в области груди и рваной раной в грудине. В настоящее время жизни пострадавшего ничто не угрожает.