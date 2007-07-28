В Феодосии охранник вместе ограбил банк почти на 2 млн. грн.

В Феодосии охранник вместе с сообщником ограбили банк почти на 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, «дерзкое ограбление» филиала одного из банков произошло в Феодосии минувшей ночью.

«Охрана филиала осуществлялась работниками частного охранного агентства. Дождавшись, когда женщина-кассир отлучится в туалет, в промежуток времени с 12 до часа ночи, дежурный охранник впустил в помещение через центральный вход своего сообщника в маске. Вдвоем они похитили из кассы около 1 млн. 900 тыс. гривен. После этого злоумышленники через «черный ход» покинули помещение банка и скрылись на автомобиле, предположительно "Опеле" белого цвета», - сообщили в ЦОС.

В ходе первоначальных следственных действий выяснилось, что участвовавший в ограблении охранник был принят на работу по поддельному паспорту и поддельному идентификационному коду. Кроме того, скрывшись с места преступления, он прихватил с собой и свое личное дело. «Устроившись на работу в банковский филиал, он благополучно отдежурил три смены (вероятно, присматриваясь). Ограбление было осуществлено в его четвертую смену», - сообщили в милиции.

Заместитель начальника Управления государственной службы охраны при ГУ МВД Украины в АРК Владимир ПОДОБА отмечает, что администрации этого филиала банка неоднократно предлагалось осуществлять профессиональную и квалифицированную охрану силами сотрудников УГСО.

«Руководство банка категорически отказалось прибегнуть к услугам государственной охранной структуры. Кроме того, необходимо отметить вопиющее нарушение хранения денежных средств в кассе банка, - сказал В.ПОДОБА. - Преступники знали, что значительная денежная сумма находится просто в кассе банка и воспользовались этим обстоятельством.

Следует отметить, что у профессионалов нет претензий по технической укрепленности помещения и сигнализации, однако сыграл роль человеческий фактор.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску преступников.