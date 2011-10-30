ЕС компенсирует Украине отказ от «шампанского»

Одной из самых обсуждаемых на переговорах с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли была тема использования географических наименований. В результате украинская сторона добилась десятилетнего переходного периода и компенсационного пакета, над которым сейчас еще идет работа.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Причем нужно отдать должное европейцам: ими запущен проект, наняты эксперты (главным образом в области виноделия, но этот опыт должен быть распространен потом и на другие сферы). Готовится своеобразный каталог — на что должны быть выделены кредитные ресурсы, на что технические», — пояснил чиновник.

Он уточнил, что это будут европейские ресурсы: «Потенциально это кредиты Европейского инвестиционного банка, ЕБРР. Для предприятий, которые хотят модернизироваться. Будет составлен кредитный договор, связанный с модернизацией производства, переходом на новые торговые наименования и т.п. Если, условно, вы сегодня выпускаете шампанское, а завтра вам придется перейти на игристое вино, то формально вам необходимо лишь напечатать новые этикетки».

При этом В.Пятницкий добавил, что «хорошо бы, конечно, провести исследование, посмотреть, как смена названия отразится на потребительском спросе. На это могут понадобиться ресурсы. В других случаях средства могут потребоваться на улучшение качества продукции. То есть каждое предприятие должно определить, на что оно собирается направить свои усилия, и подо что хочет получить эти ресурсы. У нас уже имеется пакетная договоренность».