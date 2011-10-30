Идет фестиваль "Галицкие фрески"

В Тернополе продолжается Всеукраинский хореографический фестиваль-конкурс для детей и молодежи «Галицкие фрески».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы фестиваля, в этом году впервые кроме танцевальных коллективов из разных регионов Украины в конкурсе принимают участие юные танцоры из Венгрии. Это единственный фестиваль исключительно сюжетного танца. В общей композиции танцев этого типа прослеживается четкое развитие сюжетной линии, которая посвящена какому-то виду труда (лесоруба, кузнеца, косаря), поведению животных или птиц, отдельным явлениям природы, народному быту.

Конкурсанты соревнуются в своих возрастных категориях в двух номинациях – народный и современный сюжетные танцы.

Фестиваль проходит 29-30 октября. Организатором выступает Тернопольский городской совет.