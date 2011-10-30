Глава ЕЦБ прогнозирует стабильные цены в еврозоне

"Инфляция в зоне евро в течение ближайших 10 лет, скорее всего, будет очень низкой", - заявил в интервью немецкой газете "Бильд" глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.

По его словам, ожидания инфляции на будущий год составляют примерно 1,8 процентов.

"Это означает: цены внутри еврозоны будут стабильными. Мы этим очень гордимся, и правильно делаем", - сказал покидающий в этом году пост главы ЕЦБ Жан-Клод Трише.