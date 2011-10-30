Глава ЕЦБ прогнозирует стабильные цены в еврозоне
03:48, 30 октября 2011Общество
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... и низкую инфляцию на десять лет
"Инфляция в зоне евро в течение ближайших 10 лет, скорее всего, будет очень низкой", - заявил в интервью немецкой газете "Бильд" глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.
По его словам, ожидания инфляции на будущий год составляют примерно 1,8 процентов.
"Это означает: цены внутри еврозоны будут стабильными. Мы этим очень гордимся, и правильно делаем", - сказал покидающий в этом году пост главы ЕЦБ Жан-Клод Трише.
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