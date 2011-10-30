Госкомрезерв: мы кому-то наступили на хвост

Председатель государственного агентства по резерву Украины Алексей ЛЕЛЮК отвергает все обвинения по адрес ведомства в проведении непрозрачных тендерных закупок.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в субботу.

"Для меня вполне очевидно, что это попытка дискредитации. Тендеры и все, что мы здесь делаем, мы пытаемся делать максимально открыто", - сказал чиновник.

А.ЛЕЛЮК заверил, что вся соответствующая информация о тендерах обнародовалась в СМИ предварительно.

"Мы выдерживаем все законодательные нормы, которые сегодня существуют, и мы действуем в полном соответствии с законами", - подчеркнул он.

Председатель Госкомрезерва высказал предположение, что это ведомство, очевидно, "наступило кому-то на хвост" в процессе наведения порядка в этой системе.

"Наведение порядка не вызывает одобрения в тех, кто привык в мутной воде что-то вылавливать. Это значит, что мы на верном пути. Мы не будем эту работу прекращать", - отметил чиновник.