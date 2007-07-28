Колесников: Наша Украина пошла на торги с БЮТ, чтобы пугать нас

Партия регионов открыта для диалога с «Нашей Украиной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член президиума политсовета Партии регионов, председатель Донецкого областного отделения партии Борис КОЛЕСНИКОВ по завершению XVI конференции Донецкого областного отделения Партии регионов.

"Наши программы и сердца открыты ", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, комментируя отношение однопартийцев к "Нашей Украине".

Однако он добавил, что "после прошлых выборов мы были открыты для диалога, в том числе и с "Нашей Украиной", и "Наша Украина" в тот момент воспользовалась, можно сказать, неэтично, нашим предложением". "Они пошли в торги с Блоком Юлии Тимошенко, чтобы пугать нас. Нас они пугали своим союзом с Блоком Юлии Тимошенко, и поезд ушел", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, сегодня диалог возможен, "но если будут такие мелкие злоупотребления, то поезд может уйти в очередной раз".

В заключении Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул: "Мы готовы к конструктивному сотрудничеству, мы готовы к тому, чтобы действительно объединить Украину".