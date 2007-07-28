Крупный супермаркет в Севастополе сгорел из-за нарушения правил

Причиной пожара, который произошел в одном из супермаркетов в Севастополе, построенном по новейшим технологиям несколько месяцев назад, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, вчера днем в Севастополе в супермаркете „Эко-маркет” возник пожар. К его ликвидации были привлечены 7 пожарных автоцистерн, 2 автолестницы и 3 водовоза. Помогали также пожарный автомобиль ВМС Украины и один водовоз частной фирмы.

В результате пожара огнем повреждено покрытие здания на площади около 2 тыс. кв. м.

Пострадавших нет, посетители и работники магазина были эвакуированы с самого начала возникновения пожара.

Поздно вечером пожар был ликвидирован.