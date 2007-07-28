Львовская железная дорога опровергает заявление “Железных дорог Казахстана”

Львовская железная дорога опровергает заявление пресс-службы компании "Железные дороги Казахстана" о том, что причиной схождения с рельс грузового поезда, перевозившего цистерны с фосфором, могли стать ремонтные работы на путях.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины Виктория БУТЕНКО, по словам украинских железнодорожников, самой вероятной причиной аварии является неудовлетворительное техническое состояние вагонов и несоблюдение технических условий загрузки опасного груза.

Также осмотр вагонов выявил ряд недостатков технического характера.

Фосфорные цистерны, которые перекинулись вблизи Ожидова, были произведены предприятием «Азовмаш» и находятся в эксплуатации с 1973 года. Об этом во время сессии Львовского областного совета сообщил начальник Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» Михаил МОСТОВЫЙ.

Также в пресс-службе Минтранссвязи напомнили, что М.МОСТОВЫЙ отметил, что на перекинувшихся цистернах с фосфором были повреждены срывные клапаны, которые срабатывают при повышении давления в цистернах. Также он отметил, что в каждой цистерне фосфора было на 2,7-3 тонны больше, чем указано в документах.

Кроме этого, обнаружено и нарушение в соблюдении технических условий загрузки фосфора в цистерны. В частности, недостаточным был уровень воды, под которой хранится фосфор в цистернах. Вместо обусловленных техническими правилами 30-60 см, замеры показали, что воды было только 27 см.

Относительно работ, которые велись на перегоне Красное – Ожидов в первой половине дня схождения поезда, Львовская железная дорога сообщает, что это были плановые работы. Действия железнодорожников во время ремонта и после него отвечают требованиям нормативных документов “Укрзализныци”. На время окончания работы температура рельс находилась в пределах нормы и составляла +39°С, а не, как отмечает казахская сторона, «выше +50°С». После планового ремонта движение поездов на этом участке продолжалось и до прохождения поезда с грузом фосфора по нем проследовали пять поездов.

Все технические параметры работ зафиксированы в соответствующей документации согласно законодательству и нормативами “Укрзализныци” и являются доступными для уполномоченной комиссии, которая занимается расследованием аварии.

Как сообщал УНИАН, накануне пресс-служба компании “Железные дороги Казахстана” заявила, что причиной техногенной катастрофы во Львовской области, где перекинулись цистерны с желтым фосфором, принадлежащие АО “Казфосфат”, стало нарушение технологии проведения ремонтных работ на железнодорожном пути.