Директор фосфорного завода получил орден за вклад в развитие железной дороги
12:46, 28 июля 2007Общество
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“Укрзализныця” отметила казахских ликвидаторов
Генеральный директор “Укрзализныця” Владимир КОЗАК провел встречу с представителями Новоджамбульского фосфорного завода (Казахстан), которые во Львовской области принимали участие в ликвидации аварии грузового поезда с желтым фосфором, а также в организации отправки этого опасного груза из Украины в Казахстан.
Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ “Укрзализныци”, В.КОЗАК поблагодарил казахских специалистов за помощь.
Гендиректор “Укрзализныци” вручил казахским ликвидаторам памятные подарки и наградил директора Новоджамбульского фосфорного завода Леонида ФРАНГУЛИДИ орденом «За содействие развитию железнодорожного транспорта».
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