Директор фосфорного завода получил орден за вклад в развитие железной дороги

Генеральный директор “Укрзализныця” Владимир КОЗАК провел встречу с представителями Новоджамбульского фосфорного завода (Казахстан), которые во Львовской области принимали участие в ликвидации аварии грузового поезда с желтым фосфором, а также в организации отправки этого опасного груза из Украины в Казахстан.

Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ “Укрзализныци”, В.КОЗАК поблагодарил казахских специалистов за помощь.

Гендиректор “Укрзализныци” вручил казахским ликвидаторам памятные подарки и наградил директора Новоджамбульского фосфорного завода Леонида ФРАНГУЛИДИ орденом «За содействие развитию железнодорожного транспорта».