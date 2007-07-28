Поезд с желтым фосфором пересек границу с Россией

Сегодня в 9.42 поезд, транспортирующий из Львовской области цистерны с желтым фосфором, пересек границу Украины с Россией в пункте пропуска «Красная Могила» Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по взаимодействию с СМИ «Укрзализныци».

По сообщению пресс-службы, пресечение границы обошлось без эксцессов.

Как сообщал УНИАН, 26 июля поезд с желтым фосфором, собранным на месте аварии, отправился с Львовской области в Казахстан.

Справка УНИАН. 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

27 июля были завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла 16 июля во Львовской области в результате схождения с железнодорожных путей 15 цистерн с желтым фосфором.