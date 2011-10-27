В Умани горела женская колония

В Умани Черкасской области горела женская исправительная колония № 129.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Черкасской области, пожар произошел 26 октября в производственной зоне Уманской исправительной колонии - горел склад по хранению матрасов, которые изготовляют в колонии.

Сообщение о пожаре к спасателям поступило от охранников колонии около 23.15 и сразу к месту пожара было направлено 2 боевых расчета Уманского райотдела МЧС. Благодаря своевременному выявлению пожара и действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать. Уже на следующий день производство матрасов было полностью возобновлено.

В то же время огонь успел уничтожить почти тонну сырья и 10 матрасов. Вероятной причиной пожара считают неосторожность во время курения одной из осужденных.