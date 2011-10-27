В Киеве налоговая накрыла 2 нелегальных обменника

Сотрудниками налоговой милиции города Киева выявлены 2 нелегальных пункта обмена валюты.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, в ходе проверки информации о существовании незаконного пункта обмена валюты, были выявлены 2 «обменки», которые работали без каких-либо разрешительных документов. Находились они напротив железнодорожного вокзала. Псевдобизнесмены только на 2 пунктах обмена зарабатывали до 100 тысяч гривен в месяц, вводя в заблуждение людей. Ведь курс покупки доллара США, например, у них был зафиксирован на цифре 7,099, тогда как реальный курс составляет 7,999. Таким образом граждане, которые, не разобравшись, сдавали валюту по такому грабительскому курсу, теряли на обмене 100 долларов США до 100 гривен.

Из пунктов обмена валют изъяты российские рубли, гривни, евро и доллары США на общую сумму 100 тысяч гривен.

По данному факту проводится проверка согласно статье 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Всего же на сегодняшний день налоговиками столицы выявлено 65 фактов незаконного обмена валюты.