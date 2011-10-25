На Одесщине старушка-«террористка» требовала от банка 300 тысяч на дрова

В Одесской области 61-летняя пациентка психбольницы попыталась ограбить банк. Бабушка подготовилась тщательно - вооружилась запиской с угрозами и даже прихватила самодельную взрывчатку, сообщает ТСН.

Ларису Константиновну в Саратском отделении банка знали хорошо. Именно здесь женщина регулярно получала пенсию. И на этот раз пришла за деньгами, но потребовала сумму побольше.

Пожилая женщина попыталась ограбить финучреждение - взять 330 тыс. грн на покупку дров и угля на зиму. Свои требования изложила в записке, которую и дала кассирше.

"Когда я увидела записку, начала читать, - не растерялась, сделала вид, что считаю деньги. В это же время нажала на тревожную кнопку, сработала сигнализация. Потом, когда я подняла голову, мне в окошко выставили некое устройство", - рассказала кассир Светлана Голубничая.

По ее словам, устройство напоминало бомбу. На самом деле, это была жестянка из-под энергетического напитка, которую обмотали фольгой.

Но в тот момент этого никто не знал. На сигнал тревоги прибежало руководство банка и поспешно начали эвакуировать посетителей. В суматохе бабушку-террористку также вывели из отдела.

"После своего" теракта "бабушка пошла в соседний филиал банка просить кредит, буквально, за угол, но уже без баночки. Сейчас бабушка находится в психиатрической клинике для определения степени его психической вменяемости", - сказал руководитель Саратского РО милиции Александр Харлашин.

Сейчас идет следствие. Возбудят уголовное дело против пенсионерки, страдающей склерозом и находящейся в психиатрической больнице, пока неизвестно.