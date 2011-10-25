Для гостей Евро-2012 издадут англо-русский справочник-путеводитель

Первый в Украине англо-русский справочник-путеводитель «UKRAINE для гостей 2012» будет напечатан в декабре сего года, сообщил координатор Центра потребительского контроля «ЧЕК» Игорь КАНЕВСКИЙ.

В комментарии УНИАН И.КАНЕВСКИЙ сообщил, что перед выходом путеводителя в свет представители проекта «Украина для гостей» и Центра потребительского контроля «ЧЕК» исследовали качество информационной поддержки в Украине иностранных туристов, которые приедут на финальную часть чемпионата Европы по футболу.

В итоге, эксперты отметили, что в Украине проделана колоссальная работа по подготовке дорожной и спортивной инфраструктуры к ЕВРО-2012. Но дорогами и стадионами европейцев не удивить. Исторические достопримечательности, которые есть в Украине, - вот что может действительно заинтересовать туристов. «В Украине есть, что показать миру, но как туристы смогут найти эти достопримечательности? Никакой системной информации о том, что и где находится, нет. Дороги строят, но указателей, которые привели бы туристов в культурные и исторические места, никто не ставит. А если и ставят, то они написаны кириллицей», - сказал координатор ЦПК «ЧЕК».

И.КАНЕВСКИЙ также отметил, что, проехав несколько тысяч километров дорогами Украины, эксперты везде сталкивались с тем, что информуказатели на английском языке в большинстве случаев отсутствуют, не везде работает мобильная связь и GPS-навигация. Эти и многие другие информационные аспекты пребывания интуристов в Украине были учтены составителями путеводителя «UKRAINE для гостей 2012».

В нем все достопримечательности Украины, которые находятся на маршрутах следования, описаны на английском и русском языках. Подъезды к месту расположение памятников приведены согласно километражу маршрута следования. Такая информация позволит туристу не заблудиться по пути следования. В справочнике можно будет найти номера телефонов всех экстренных служб, способных помочь иностранцам в сложной ситуации.

Также в путеводителе будет опубликована важная справочная информация: в нем можно будет найти информацию обо всех волонтерских штабах Украины, перечень специальных номеров «горячих линий» некоторых фирменных служб поддержки (Assistance) и номера телефонов стационарных постов ГАИ Украины.

Однако, отметил И.КАНЕВСКИЙ, на сегодняшний день в Украине нет достоверной информации о развитии гостиничного бизнеса.

«В статистических отчетах заявлено о том, что в Закарпатье 44 гостиницы, на самом же деле, только на маршруте М-06, Чоп-Киев, мы насчитали 194 объекта. Как о действительном положении дел узнают евротуристы?», - заявил генеральный директор Издательской группы «Наш Продукт» Александр ДРАНИКОВ.

«Сейчас бизнес в Украине активно готовится к чемпионату. Строятся отели, развлекательные комплексы. Но кто об этом знает? Те немногие информационные гостиничные справочники, которые есть в Украине, не включают в себя и малой доли гостиниц, построенных в течение последних нескольких лет», - подчеркнул А.ДРАНИКОВ. Поэтому, в отличие от существующих информационных источников, в путеводителе «UKRAINE для гостей 2012», готовящемся к изданию ИГ «НАШ ПРОДУКТ», будет опубликован полный список гостиниц, ресторанов и санаториев Украины, которые находятся на маршрутах следования гостей ЕВРО-2012. Описание инфраструктуры приведено на английском и русском языках, указаны номера телефонов. В путеводителе будет приведен рейтинг и описаны подъезды к месту расположения гостиниц и ресторанов, согласно километражу маршрута следования. Такая информация позволит туристу сделать свой выбор и не заблудиться по пути следования.

Также на страницах издания автотуристы найдут нужную им информацию и рейтинги объектов, представляющих наиболее качественные услуги в сфере питания, автосервиса, банковского обслуживания по всем маршрутам следования автотуристов на ЕВРО-2012, а также в городах, где будут проводиться матчи чемпионата Европы.