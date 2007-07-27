Вьетнамские браконьеры пытались ввезти в Китай 270 крокодилов

Китайские пограничники на востоке страны изъяли 270 крокодилов, незаконно ввезенных в страну из Вьетнама, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей пограничной полиции.

Пограничники заметили на реке Бейлун (Beilun), протекающей между Китаем и Вьетнамом, подозрительное судно, которое неоднократно пыталось пристать к китайскому берегу, но каждый раз возвращалось на середину реки.

На следующий день судно, которое, как выяснилось позже, зарегистрировано во Вьетнаме, подошло к берегу и четыре человека принялись выгружать сумки. Однако вскоре, увидев полицейских, оставили груз на берегу, побежали к реке и бросились к судну вплавь.

В сумках полицейские обнаружили 270 крокодилов, которые, предположительно, предназначались для продажи китайским подпольным фабрикам для изготовления из их кожи обуви и сумок.

Сейчас животные проходят ветеринарное обследование, затем их поместят в зоопарк.