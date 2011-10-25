В центре Львова нашли клад

В центре Львова археологи нашли 95 монет времен Австро-Венгерской империи.

Как сообщили УНИАН в научно-исследовательском центре «Рятівна археологічна служба» Института археологии НАН Украины, археологи раскрыли фундаменты краеугольной каменки на углу улиц Краковская и Армянская. Речь идет о доме по адресу: улица Краковская, 12 или Армянская, 10, первое упоминание о котором датируется еще XVI веком. Во время расчистки подвалов дома археологи и нашли монеты.

«Клад мы нашли в слое ХІХ века. Он был замотан в ткань. Найденный клад - это 95 монет времен Австро-Венгерской империи, а точнее - периода с 1892 по 1912 гг. Среди них девять монет номиналом 1 крона – это серебряные монеты, три – бронзовые, остальные – никелевые. Клад интересен тем, что его спрятали перед Первой мировой войной. Возможно, это свидетельствует о том, что люди чувствовали беспокойные настроения и прятали сбережения», - сообщил УНИАН руководитель раскопок, научный сотрудник НИЦ «Рятівна археологічна служба» Института археологии НАНУ Назар ВОЙТОВИЧ.