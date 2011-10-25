В Дублине - потоп

Власти Дублина объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как в понедельник во время непрекращающегося дождя в ирландской столице выпала месячная норма осадков, передает Би-би-си.

В результате ливня две протекающие по Дублину реки - Доддер и Камак - вышли из берегов, затопив многие районы города. После объявления ЧП городской совет направил отряды спасателей для эвакуации жителей из наиболее пострадавших зданий. Отменены железнодорожные рейсы, практически парализовано паромное сообщение и закрыт городской аэропорт.

Синоптики предупреждают, что ситуация в городе, расположенном на берегу Ирландского моря, может осложниться, поскольку в ночь на вторник ожидается необычно сильный морской прилив.