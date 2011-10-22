Мать нью-йоркского школьника погибла, закрыв детей от выстрелов

Неизвестный в пятницу открыл огонь из пистолета у одной из школ нью-йоркского района Бруклин, убив мать одного из школьников и ранив ученицу школы и молодую девушку, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей полиции.

Выстрелы у одной из нью-йоркских школ раздались сразу после окончания школьных занятий, когда дети выходили из здания. Мать одного из учеников, 34-летняя Зурана Хортон (Zurana Horton), пытаясь загородить детей от пуль, получила ранения в голову и грудь и от полученных ран скончалась на месте. Еще два человека - молодая женщина и 11-летняя ученица школы - госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как сообщили агентству в полиции Нью-Йорка, целью стрелявшего не были учащиеся школы или их родители, однако полицейские не говорят, почему мужчина открыл стрельбу у школы.

По словам очевидцев, с места происшествия убегали трое мужчин. Полиция же убеждена, что стрелял один человек. За любую информацию, которая поможет задержать стрелявшего, уже объявлена награда в 12 тысяч долларов, пишет РИА Новости.