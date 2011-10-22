Украинские почтовые компании смогут открыть филиалы во всех странах ЕС

Украина и ЕС в соглашении о зоне свободной торговли либерализуют почтовые услуги.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил один из главных переговорщиков Украины по соглашению об ассоциации с ЕС, директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

«По почтовым услугам мы договорились, что ограничения на предоставление услуг касаются только обычных писем весом до 50 гр.», - сказал он.

По его словам, фактически это означает, что любая украинская компания, как «Укрпошта», так и компании, занимающиеся предоставлением услуг экспресс-почты, могут открыть в странах ЕС свои представительства.

«Открывать филиалы они смогут по всем странам ЕС. Например, у нас есть большая диаспора в Италии, Испании, Португалии. Они сейчас возят бусиками какими-то, а теперь можно совершенно легально открыть филиал украинской компании, сказать: вот у нас есть почта здесь, и в Украине, мы довезем, даем гарантию», - отметил Т.КАЧКА.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения соглашения о свободной торговли, которое станет частью соглашения об ассоциации с ЕС.