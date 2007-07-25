Российские туристы после аварии в Польше продолжают путешествие во Францию

Шесть российских туристов, решивших продолжить путешествие во Францию после аварии в Польше, отправляются сегодня из Познани. Об этом сообщил РБК сотрудник генерального консульства России в Познани. "Шесть туристов продолжат свое путешествие сегодня. На это есть соответствующие договоренности с туристической компанией", - сказал представитель дипломатического ведомства. По словам дипломата, россияне отправятся в Париж на автобусе.

Сотрудник генконсульства отметил также, что в больнице Познани остаются 7 человек. "Если будут выписаны все, кто должен выписаться по плану, то завтра в госпитале останутся только два человека", - сказал дипломат. Он отметил, что, состояние здоровья этих двух туристов оценивается как средней тяжести, и они пока нуждаются в уходе врачей.

Прошедшей ночью, отметил дипломат, из Познани в Москву на самолете забрали ещё одну пострадавшую с серьезной травмой. "В столице ей должны сделать срочную операцию", - добавил сотрудник генконсульства.