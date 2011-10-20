Во что превратится Андреевский спуск

Основной целью Концепции реставрации Андреевского спуска является создание в историческом центре Киева туристско-рекреационной зоны с развитой современной многофункциональной инфраструктурой туристического сервиса, с целью увеличения количества украинских и иностранных туристов и дальнейшего развития города как центра международного туризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА с ссылкой на ГУ градостроения и архитектуры.

Специалисты управления отмечают, что, учитывая высокий уровень историко-культурной ценности улицы, концептуальные архитектурные решения основываются прежде всего на принципах реставрации и регенерации застройки.

В ГУ заверяют, что Андреевский спуск будет оставаться после реконструкции пешеходным, но будет обеспечена возможность проезда спецтранспорта – карет скорой медицинской помощи, автомобилей пожарных и спасательных служб города.

Как отмечают специалисты, обустройство Андреевского подъема, в соответствии с Концепцией, разработанной институтом «УкрНИИпроектреставрация», начнется с реконструкции сетей канализации, водо- и теплоснабжения, работ по реставрации мостовой, озеленения, благоустройства улицы. Также планируется выполнить в едином стиле фонари, сккамейки, вывески на домах и др.

Сувенирная торговля тоже останется на спуске, однако в несколько измененном виде. Планируется определить четкие торговые места и разработать типичные временные сооружения для них.

Также предусмотрена реставрация или реконструкция фасадов. В зависимости от статуса дома эта задача ляжет на владельцев сооружений: района, города либо частных лиц или компаний.

Завершение работ по благоустройству территории, реставрации и ремонту строений и реконструкции инженерных сетей на Андреевском спуске запланировано до начала чемпионата Евро-2012.

Углубление туристического ресурса Андреевского спуска предусматривается за счет реставрации объектов культурного наследия, регенерации исторической среды и благоустройства спуска, модернизации инженерных сетей, реализации комплексной программы о частичном или полном предоставлении незадействованным сооружениям новых функций туристического сервиса.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заявлял, что власти договорилась с общественностью Андреевского спуска подписать Устав этой улицы.

По состоянию на сегодняшний день уже ведутся запланированные работы на спуске. 13 октября представители общественности выразили обеспокоенность возможным строительством новых многоэтажек на Андреевском спуске под предлогом «реконструкции». «Это никакие не планы. И меня удивляет стремление сделать из этого миф. На сегодняшний день есть два согласованных проекта. Проект бизнес-центра «Подол-плаза» на месте фабрики «Юность» в семиэтажном варианте и гостиница с подземным паркингом, восьмиэтажная. Этот проект также согласован», – подчеркнул член Национального союза архитекторов Украины Георгий ДУХОВИЧНЫЙ.

Кроме того, в апреле депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по культуре Александр БРИГИНЕЦ заявил, что после проведения реконструкции Андреевский спуск может утратить свою уникальность. Он убежден, что проект реконструкции, который планируют осуществить столичные власти, полностью размывает саму сущность улицы “Андреевский спуск”.

По его данным, проект очевидно демонстрирует, что на спуске планируется возвести 6 новых зданий, среди которых: офисный центр (Андреевский спуск, 10 б), здание с рестораном, выставочным залом и апартаментами (Андреевский спуск, 6), 11-этажный гостиничный комплекс с паркингом и ресторанами (Андреевский спуск, 14-16), а Замок Ричарда планируется переоборудовать под гостиницу.