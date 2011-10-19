Азаров поручил пресечь кишечную инфекцию

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил создать комиссию и обеспечить проведение с выездом на место противоэпидемиологических мероприятий и лечения больных для предотвращения дальнейшего распространения кишечной инфекции, возникшей в Краснодонской гимназии Луганской области.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

В Луганскую область отправлены специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины для оказания консультативной и практической помощи, говорится в сообщении.

Сейчас предпринимаются все необходимые меры для лечения детей и устранения источника инфекции. В очаге заболевания специалистами санэпидемстанции осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления источника заболевания.

Как сообщалось, по данным МЧС, сегодня, 19 октября, был госпитализированы 49 учеников 1-4 классов Краснодонской городской гимназии с предварительным диагнозом – острый гастроэнтерит или пищевая токсикоинфекция. Течение заболевания госпитализированных – средней степени тяжести.