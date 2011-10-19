Задержанный изнасиловал школьницу в отместку ее подруге

В Херсонской области задержан 22-летний мужчина, который изнасиловал 14-летнюю школьницу.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, 13 октября в милицию обратилась мать девочки и сообщила о преступлении.

Работникам милиции потерпевшая рассказала, что накануне вечером вместе с подругой пошла через поле к соседнему селу, чтобы встретиться с друзьями. В поле они встретили 22-летнего знакомого подруги, с которым у последней были напряженные отношения. Когда подруга увидела знакомого, то сразу же убежала. Потерпевшая убежать не успела. Мужчина схватил школьницу, позвонил ее подруге и приказал вернуться. Та отказалась, после чего злоумышленник изнасиловал девочку и объяснил, что таким образом отомстил ее подруге.

Задержанный сознался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).