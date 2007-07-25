Украина заинтересована развивать сотрудничество с Македонией

Украина заинтересована и в дальнейшем развивать динамическое сотрудничество с Македонией. Об этом заявил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Македония Мартином ГУЛЕСКИ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба А.КИНАХА, украинский министр подчеркнул: «В настоящее время созданы все необходимые условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества между государствами».

Министр отметил, что на данном этапе развития экономических отношений между нашими странами необходимо наращивание объемов торговли с Македонией, как единственной страной кандидатом в члены в ЕС, с которой Украина имеет действующее Соглашение о свободной торговле.

М.ГУЛЕСКИ высказал мнение, что более тесная координация между правительствами Украины и Македонии будет обоюдно полезна для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

*** По итогам 2006 года в торгово-экономических отношениях между Украиной и Республикой Македония наблюдается тенденция повышения товарооборота по сравнению с 2005 годом. Так, по данным Госкомстата Украины, товарооборот Украины и Македонии в 2006 году составил 74,3 млн. долл. США (за 2005 год - 38,4 млн. долл. США). При этом экспорт из Украины составил 69,5 млн. долл. США (за 2005 год - 35,9 млн. долл. США), импорт - 4,8 млн. долл. США (за 2005 год - 2,5 млн. долл. США). Положительное сальдо Украины в торговле с Македонией в 2006 году составило 64,6 млн. долл. США.

За 5 месяцев 2007 года товарооборот между Украиной и Македонией составил 45,5 млн. долл. США (на 81,7% больше, чем за 5 месяцев 2006 года), в том числе экспорт составил 42,2 млн. долл. США, (на 77,8% больше, чем за 5 месяцев 2006 года), импорт - 3,2 млн. долл. США (увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2006 года в 2,5 раза). Положительное сальдо в торговле с Македонией составляет 39 млн. долл. США.