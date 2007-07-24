Состояние Черниговского коллегиума - между неудовлетворительным и аварийным
23:20, 24 июля 2007Общество
556 0
Памятник требует срочной реставрации
|Черниговский коллегиум
«Установлено, что техническое состояние памятника неудовлетворительное, а отдельных элементов – аварийное», - сказал С.Черняков.
По его словам, специалисты подчёркивают необходимость ремонтно-реставрационных работ на цокольной части стен, на фасадах, ремонте инженерных сетей и т.д. Но особенно беспокоит архитекторов и реставраторов состояние кровли. Она выполнена из оцинкованного железа и требует замены, в результате замокания наблюдается разрушение деревянных конструкций крыши.
Справка УНИАН. Черниговский коллегиум построен при содействии гетмана Ивана Мазепы. Его основателем был выдающийся религиозный деятель, писатель и педагог Иван Максимович (1651-1715).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter