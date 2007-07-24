Состояние Черниговского коллегиума - между неудовлетворительным и аварийным

Черниговский коллегиум требует срочных ремонтно-реставрационных работ. К такому заключению, как сообщил сотрудник Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей ЧЕРНЯКОВ, пришли специалисты после осмотра коллегиума.

«Установлено, что техническое состояние памятника неудовлетворительное, а отдельных элементов – аварийное», - сказал С.Черняков.

По его словам, специалисты подчёркивают необходимость ремонтно-реставрационных работ на цокольной части стен, на фасадах, ремонте инженерных сетей и т.д. Но особенно беспокоит архитекторов и реставраторов состояние кровли. Она выполнена из оцинкованного железа и требует замены, в результате замокания наблюдается разрушение деревянных конструкций крыши.

Справка УНИАН. Черниговский коллегиум построен при содействии гетмана Ивана Мазепы. Его основателем был выдающийся религиозный деятель, писатель и педагог Иван Максимович (1651-1715).