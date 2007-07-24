В Одессе эвакуировали жителей 4-этажного дома

В 1 час 30 минут 24 июля в г. Одесса по ул. Лейтенанта Шмидта, на крыше четырехэтажного жилого дома возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара огнем повреждена крыша дома на площади 1000 м2 и произошло обрушение лестничных клеток с 1-го по 4-й этажи.

Во время тушения пожара из дома выведены 37 жителей. Жертв и пострадавших нет.

Пожар ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны в составе двадцати шести отделений на основной и специальной технике. Причина и ущерб от пожара устанавливаются. Решается вопрос об отселении 37 жителей дома на период проведения аварийно-восстановительных работ.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.