Мать жила с сыном на кладбище, скрываясь от социальных служб

В Николаеве на городском кладбище жила женщина с ребенком, которая ушла из села после того, как было принято решение отобрать у нее малолетнего сына.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Правоохранители установили, что женщина не имеет постоянного места жительства, и на протяжении последних лет проживала в селе Мешково-Погорелово Жовтневого района Николаевской области, а временами - на городском кладбище, расположенном поблизости. Питалась она отходами, которые находила там же или на свалках.

Несмотря на то, что ее ребенку уже исполнилось 3,5 года, у него нет свидетельства о рождении. По медицинским документам было установлено, что в больницу мать с ребенком ложилась только после неоднократных настойчивых рекомендаций и требований медиков. Сельсовет, на территории которого проживала женщина, принял решение отобрать малыша из-за того, что мать не выполняет своих обязанностей. Но забрать мальчика соответствующие органы не успели, поскольку женщина ушла из села, и никто не знал, что она прячется на кладбище.

На кладбище ее увидели прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь.

Медики были шокированы, когда увидели женщину в алкогольном опьянении и больного мальчика возле нее. Мать и ребенка доставили в больницы.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Николаева Ирина САВЧЕНКО, надлежащего питания ребенок не получал, в дошкольное учреждение не ходил. Государственную помощь женщина также не получала в связи с отсутствием паспорта и нежеланием его получить. В период беременности на учете не находилась, после рождения ребенка рекомендации врачей не выполняла. Прививки и обязательные медицинские осмотры не проводились.

«В настоящее время мальчик находится в приюте, а прокуратурой Ленинского района проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей матерью ребенка, - сообщила И.САВЧЕНКО. - Как было установлено проверкой, женщина имела еще четырех детей, относительно трех она лишена родительских прав, один ребенок умер».