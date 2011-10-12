Курс белорусского рубля упал до исторического минимума

Курс белорусского рубля упал на допсессии Белорусской валютно-фондовой биржи в среду, 12 октября, до исторического минимума в 8710 рублей за доллар США с 8220 на предыдущих торгах. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источник на финансовом рынке.

Переживающая самый жестокий за последние десять лет финансовый кризис Беларусь с 14 сентября ввела дополнительную торговую сессию на бирже, где курс устанавливается без административных ограничений, на основе спроса и предложения.

В первый день свободных торгов рубль упал до 8600 за доллар с официального курса 5347 рублей. Однако после этого белорусский рубль укреплялся в течение трех недель.

Как сообщалось ранее, вчера, 11 сентября, в Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2011 по отношению к декабрю 2010 года вырос на 74,5%.

Как сообщалось, еще в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозировал укрепление белорусского рубля. "Надо работать так, чтобы этот доллар не обвалился ниже установленных 5 тысяч белорусских рублей ", — отметил глава государства.

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