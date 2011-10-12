Нобелевский лауреат заступился за Украину

Нобелевский лауреат 2007 года, американский ученый-эколог Вудроу КЛАРК удивлен сегодняшним решением Комитета Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата в отношении Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины. (УНИАН: сегодня, 12 октября, на заседании в Бонне Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) временно прекратил участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.)

По словам В.КЛАРКА, «Комитет по соблюдению Киотского протокола признал некорректным ведение Украиной Кадастра выбросов парниковых газов до 2008 года, понимая, что на сегодняшний день проблема ведения кадастра практически решена. Несовершенные процедуры, которые существуют в Комитете по соблюдению, привели к тому, что за ошибки прошлого правительства в Бонне отчитывался представитель нынешнего. Комитет должен исправить свою ошибку как можно скорее, и признать, что после 2009 года Украина продемонстрировала поражающий прогресс».

Пресс-служба Минэкологии сообщила, что В.КЛАРК 11 октября на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола предложил отложить принятие каких-либо решений в отношении Украины, пока не будет рассмотрен отчет о ведении Кадастра парниковых газов в 2010 году. Впрочем, Комитет на своем закрытом заседание 12 октября принял решение признать некорректным ведение Украиной Кадастра выбросов парниковых газов до 2008 года, который был представлен в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, заседание Комитета по соблюдению Киотского протокола состоялось 11-12 октября в г. Бонне (Германия). В заседании приняла участие делегация Украины во главе с министром экологии и природных ресурсов Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ.

Выступая на заседании комитета 11 октября, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ обратился к комитету с просьбой перенести слушание вопроса о несоответствии Украины на февраль, поскольку нынешнее правительство сделало все, чтобы исправить ошибки предыдущего правительства. При этом он отметил, что в новом кадастре выбросов ПГ за 1990-2009 гг. уже учтены все замечания международных экспертов.

В пресс-службе Госагентства экологических инвестиций объяснили, что санкции секретариата РКИК ООН временные и запрещают Украине вести проекты совместного осуществления по национальной процедуре. Также Украине запрещено вести международную торговлю квотами на выбросы ПГ. Из механизмов Киотского протокола за Украиной сохраняется возможность реализации проектов совместного осуществления по международной процедуре, отметили в ведомстве.

Также в Госэкоинвестагентстве напомнили, что на этой неделе в Киеве проходит рассмотрение Кадастра 1999-2009 гг. группой международных экспертов. В случае положительного решения по результатам проверки и последующего устранения выявленных экспертами недостатков, торговля единицами установленного количества и единицами сокращения выбросов по национальной процедуре будет возобновлена, отметили в ведомстве.