Медиа-профсоюз требует наказать беркутовца, который избил журналистку

Киевский независимый медиа-профсоюз обращается к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ и к руководителю МВД Анатолию МОГИЛЁВУ с требованием обнародовать имя и наказать работника спецподразделения «Беркут», который избил журналистку «Корреспондента» Наталию КРАВЧУК 11 октября возле Печерского районного суда в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КНМП, отметив, что журналисты обнародовали фотографию этого работника спецподразделения.

Профсоюз требует идентифицировать личность на фотографии, обнародовать его имя и возбудить уголовное дело в отношении изображенного на фотографии человека по подозрению в совершении преступления согласно ст. 171 и 296 Уголовного кодекса (преднамеренное препятствование деятельности журналиста и хулиганство).