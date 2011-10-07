Владельцы рек и озер все чаще хватаются за оружие

Верховная Рада Украины саботирует принятие изменений в Водный кодекс относительно обеспечения равного доступа граждан к водным ресурсам.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Анатолия СЕМИНОГИ в связи отклонением проекта закона о внесении изменений в Водный кодекс Украины, который рассматривался сегодня во втором чтении.

"Предусматривалось запретить любую хозяйственную деятельность на этих территориях. Должен был быть обеспечен свободный доступ граждан для осуществления права общего водопользования. Было предложено ограничить хозяйственную деятельность (дополнительно к уже установленной действующим Водным кодексом), а именно: предлагалось запретить ограждение земельных участков ближе 5 м к урезу воды и ограничение свободного доступа к водным объектам и т.п.", - сказал А.СЕМИНОГА.

По его словам, законопроект также предусматривал введение запрета на передачу в частную собственность водных объектов, которые расположены в пределах населенных пунктов.

"Конечно, такие новшества на пользу простым гражданам и окружающей среде не могли понравиться тем, кто уже захватил в частную собственность и водные объекты, и прибрежные полосы. Тем, кто запрещает людям ловить рыбу, отдыхать не только на арендованных прудах, но уже и на реках и водохранилищах. Не удивительно, что в последнее время все чаще в средствах массовой информации раздаются тревожные сообщения о наглом применении огнестрельного и травматического оружия в отношении отдыхающих со стороны так называемых владельцев водных угодий", - подчеркнул депутат.

Справка УНИАН. Сегодня, 6 октября, Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Украины, который рассматривался сегодня во втором чтении. Из 404 зарегистрированных в зале депутатов внесение изменений в Водный кодекс поддержали всего 89 депутатов.

Работа над этим законопроектом велась с июня 2008 года. Положения законопроекта были направлены на охрану водных ресурсов и гарантирование равного доступа к ним всех граждан.