Нацбанк займется добычей золота и продаст его населению

Национальный банк Украины (НБУ) намерен заняться добычей золота на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ журналистам в четверг.

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №937-р (вступило в силу 1 октября 2011 года) передал в управление Нацбанку целостный имущественный комплекс Северного государственного регионального геологического предприятия "Пивничгеология". Оно занимается исследованиями по разведке, изучению недр на предмет наличия меди, золота, алмазов.

«Планируется, что это предприятие будет добывать золото на территории Украины», - сказал Ю.КОЛОБОВ.

По его словам, Нацбанк планирует выпуск для населения сертификатов, номинированных в золоте, золотых инвестиционных монет. Таким образом регулятор намерен внедрить альтернативные инструменты для того, чтобы население вкладывало в них свои свободные средства.

По информации НБУ, по состоянию на 1 сентября 2011 года, в его резервах было 0,894 млн. тройских унций золота на сумму 1,602 млрд. долл., что составляло 4,25% от общего объема резервных активов.