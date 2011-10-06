Таможня расширяет штат четырехлапых

До конца года кинологическая служба Государственной таможенной службы Украины будет составлять 500 собак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Херсонской таможни Виталий БУЛЮК сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

По словам В.БУЛЮКА, уже сейчас в кинологической службе таможенников насчитывается 320 служебных, специально обученных собак, привлечение которых к поиску наркотиков и других запрещенных для провоза грузов показало высокую эффективность.

В то же время В.БУЛЮК не уточнил численность кинологов, которые будут работать в этой службе.

В.БУЛЮК сообщил, что, в частности, в структуре Херсонской таможни уже сегодня работает кинологическая служба, в которой задействованы 8 собак и 8 кинологов.

«Эта служба была создана с нуля. Собак принесли щенками. Но уже сегодня есть результат. Особенно эффективно собаки показали себя на паромной переправе в Скадовске, где через границу идет поток грузовых автомобилей из Турции и Ирана. Некоторые водители, увидев собак, сами отдают запрещенное. Собаке ведь денег не сунешь, она не промолчит», - отметил начальник Херсонской таможни.

По словам В.БУЛЮКА, в его ведомстве в качестве служебных собак используют немецких овчарок, спаниелей и кокер-спаниелей.